Grupo Cuidado que Mancha promove oficina de teatro infantil

O grupo teatral Cuidado que Mancha e a professora de Teatro Camila Barra promoverão aulas experimentais gratuitas de teatro a partir do dia 1º de março. A ação é voltada para crianças de 3 a 12 anos, em diferentes turmas conforme a idade dos participantes. A atividade foi pensada para que pais, responsáveis e crianças possam conhecer mais da proposta das aulas teatrais que serão oferecidas pelo grupo.

Crianças de 3 a 6 anos poderão fazer parte da Turma Girassol, com atividades focadas na primeira infância. Nessa fase do desenvolvimento, a aula de teatro utiliza de histórias, brincadeiras musicais e jogos teatrais para estimular o que a criança traz de potência criativa. Para esta turma, as aulas ocorrerão às quartas-feiras, 9h, com duração de 50 minutos cada.

Já a Turma Margarida é destinada a crianças de 7 a 12 anos. Para esta faixa etária, as aulas de teatro serão um espaço do fazer coletivo, em que as crianças desenvolverão a criatividade, o trabalho em grupo e a livre expressão. A base das atividades serão os jogos teatrais e os improvisos, em que serão trabalhadas habilidades necessárias ao fazer teatral, incluindo concentração e domínio do corpo. Para este grupo haverá duas turmas nas quartas-feiras, uma às 10h e outra às 15h, com duração de 1h30min.

De acordo com a ministrante das aulas, a professora de Teatro Camila Barra, a prática teatral pode auxiliar no desenvolvimento de diversas habilidades para as crianças. "O teatro é um fazer coletivo, em que juntas as crianças desenvolvem habilidades motoras, cognitivas, artísticas, e, ao mesmo tempo, é um espaço de expressão individual, de potencializar a autoestima dos pequenos", destaca.