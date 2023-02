Oficina de teatro para mulheres tem inscrições abertas

A dupla de realizadores Fera Carvalho Leite e Bob Bahlis oferece uma oficina de três meses de teatro e artes para mulheres. Serão oferecidas duas turmas, com as aulas iniciando nos dias 11 e 13 de março. Serão 12 encontros todas as segundas, das 19h às 21h30min, no Espaço Livre - Arte Corpo Mente (Av. Cristóvão Colombo, 901). O investimento será de 3x de R$ 500,00, ou R$ 1.350,00, à vista, com 10% de desconto. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através deste link.