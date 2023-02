Oficina literária com Cristiano Baldi propõe analisar o mecanismo da narrativa

Um espaço para conhecer, debater e exercitar recursos narrativos. Esse é o principal objetivo da oficina literária permanente O Mecanismo Narrativo, com o escritor e professor universitário Cristiano Baldi. As aulas serão ministradas em formato online, em encontros semanais, aos sábados, das 11h às 12h30min. A oficina começará em março, com vagas limitadas, e o investimento é de R$ 300,00 mensais.

A produção executiva é de Flávia Cunha, jornalista e produtora cultural. Inscrições e demais informações pelo telefone (51) 99104-2942, com Flávia Cunha, e pelo Instagram @fcunhaprodutora.

“A intenção é despertar nos alunos uma maior consciência técnica e capacidade de modular diferentes efeitos nos leitores”, enfatiza Baldi. Conforme o escritor, regularmente, serão propostas leituras curtas para realizar fora das aulas, como um suporte para os tópicos abordados nos encontros. Além disso, os exercícios criativos dos participantes serão discutidos com o grupo, de modo que todos possam contribuir com suas impressões.

As aulas são destinadas a qualquer pessoa com interesse em narrativa literária, com ou sem experiência em escrita. A idade recomendada é a partir dos 17 anos. Cristiano Baldi destaca que teve a ideia de uma oficina permanente como uma forma de levar sua experiência de professor no curso de Escrita Criativa da Pucrs para outros públicos. “Neste espaço, pretendo levar algumas das questões que me intrigam na narrativa. Na maior parte dos casos, são detalhes que não são tratados com minúcia nos manuais de escrita, como o narrador e a manipulação temporal, entre muitíssimos outros, e que merecem uma discussão mais demorada.”

Cristiano Baldi nasceu em Caxias do Sul. Formado em Comunicação Social, é mestre e doutor em Letras, pela Pucrs, onde leciona no curso de graduação em Escrita Criativa. Já ministrou dezenas de cursos e oficinas sobre narrativa literária e roteiro cinematográfico. Seu livro mais recente, o romance Correr com rinocerontes, foi finalista de diversos prêmios nacionais, incluindo o Prêmio São Paulo de Literatura.