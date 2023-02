Rua Coberta de Canela traz show com marchinhas e samba pra comemorar o Carnaval

Neste domingo (19), a folia de Carnaval chega com tudo na Rua Coberta de Canela (Largo Benito Urbani, 77). O clima festivo chega com a Banda D'Luanda, que traz as tradicionais marchinhas e clássicos carnavalescos em dois shows, às 16h e às 18h. As apresentações têm entrada franca.

Há cinco anos na estrada, D’Luanda tem na formação conhecidos músicos da cena do samba gaúcho. No repertório da festa, o grupo apresenta uma mistura de sons: desde as marchinhas e clássicos do Carnaval, até sucessos do samba de raiz, sambas de enredo, pagode e releituras de sambadas de músicas sertanejas e gaudérias estarão presentes. A festa convida os participantes a vestirem suas melhores fantasias e curtir o som da folia.