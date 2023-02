Violonista baiano Cézar Mendes comenta álbum de estreia em bate-papo virtual

O violonista baiano Cézar Mendes participa de um bate-papo sobre o álbum Depois Enfim neste sábado (18), às 16h, promovido pelo Centro Cultural 25 de Julho. A conversa integra o Obras Comentadas, projeto virtual que discute grandes obras da música popular brasileira, e será transmitida gratuitamente pelo canal do músico Felipe Antunes no YouTube

O álbum de estreia do músico traz canções do compositor e instrumentista santamarense interpretadas por grandes nomes como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Fernanda Montenegro, Adriana Calcanhotto, Arnaldo Antunes, entre outros. Produzido por Arto Lindsay, Marisa Monte e Mário Caldato Jr., Depois Enfim tem nove faixas com acordes elegantes e precisos do violão de Cézar, interpretadas por um time de amigos que a música deu a ele.