O Butiá oferece programação de Carnaval com muito jazz ao ar livre

O clima de Carnaval chega diferenciado a O Butiá, antiga fazenda localizada em Itapuã. Local que anteriormente era uma fazenda oferece um pequeno festival de música ao pôr-do-sol, com direito a boa gastronomia e muito contato com a natureza. O Jazz no Carnaval acontece de sábado (18) até a terça-feira (21), sempre às 18h, para receber aqueles que optam por fugir da folia. Os ingressos custam R$ 90,00, o que dá direito a entrada, mais R$ 50,00 de crédito para consumo e podem ser reservados no site da casa

A programação terá show do Bloco da Beira, grupo formado por expoentes da música gaúcha. O conjunto tem Nico Bueno, baixista da premiadíssima Delicatessen, Luiz Mauro Filho, pianista versátil e jazzístico que recentemente recebeu o Prêmio Açorianos de melhor instrumentista, e o baterista Ronie Martinez. Durante a edição do festival, o trio ganha a participação de Bernardo Zubaran tocando gaita harmônica, no domingo e do guitarrista, Nicola Spolidoro, na terça.