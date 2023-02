Documentário de música instrumental "Vinda Boa" estreia quinta-feira na CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) abre as portas, mais uma vez, para a Mostra de Cinema Musical Gaúcho. Nesta quinta-feira (16), às 19h30min, estreia na Sala Norberto Lubisco o documentário Vinda Boa, do Instrumental Picumã e Arismar do Espírito Santo. A produção conta com um minidocumentário, três videoclipes e o registro da obra em CD. A entrada é gratuita, mas é necessário chegar até uma hora antes para a retirada de senha.

A Mostra de Cinema é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Música (IEM), do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Cinemateca Paulo Amorim. Ela possibilita acesso do público a produções musicais e audiovisuais que foram contempladas por meio da Lei Aldir Blanc e de editais próprios da Sedac, durante a pandemia de covid-19.

Por conta das restrições à época, os artistas precisaram se reinventar, utilizando canais de youtube para divulgar seus trabalhos. Este ano, com a proposta de dar mais visibilidade aos shows e apresentações desses artistas, as produções passaram por uma curadoria, e desde janeiro vêm sendo exibidas na CCMQ.

Segundo a diretora do IEM, Adriana Sperandir, esta primeira temporada da Mostra de Cinema vai até o fim de março, com exibições também na TVE. Adriana ressalta ainda que “por conta da quantidade de projetos que estão chegando, uma segunda temporada deve acontecer a partir de abril”.