Exposição 'Notas para depois de amanhã' abre nesta quarta-feira na Galeria Augusto Meyer da CCMQ

Será inaugurada nesta quarta-feira a exposição de conclusão do 2º Ciclo de Aulas Plataforma - Artes Visuais, na Galeria Augusto Meyer na Casa de Cultura Mario Quintana, instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). Notas para depois de amanhã conta com obras de 28 artistas que integram o acervo do Macrs, parceiro do projeto, também instituição da Sedac. A mostra coletiva, com curadoria assinada pelos 19 participantes do curso, usou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro como norte desta seleção: "as obras escolhidas apresentam algumas Notas para depois de amanhã, tensionando as recentes crises políticas e sanitárias pelas quais o país passou, assim como a ideia de Brasil e as nossas perspectivas para o futuro", revelam os alunos curadores.

A mostra foi realizada de forma colaborativa através da articulação dos diferentes grupos de trabalho formados na turma, como curadoria, expografia, produção e propostas educativas. Além disso, a escolha dos artistas foi pautada pela importância da igualdade de gênero, em diálogo com outras mostras já apresentadas pelo Macrs. Notas para depois de amanhã contou com acompanhamento e orientação da criadora do projeto, gestora, produtora e curadora, graduada em Artes Plásticas pela Ufrgs, Jaqueline Beltrame e da pesquisadora e curadora Gabriela Motta, parceira do Plataforma desde sua primeira edição, e permitiu que os alunos colocassem em prática os aprendizados das 13 aulas online que formaram o 2º Ciclo.

"A realização desta exposição como resultado das aulas do Plataforma marca uma importante evolução do projeto, criado em 2021 com o objetivo de atender uma demanda de formação para novos profissionais que buscam atuar em exposições e projetos de artes visuais. A turma deste segundo ciclo foi formada por alunos com diferentes experiências, contando com profissionais já atuantes nas artes visuais, e outros que estão iniciando. É muito gratificante realizar um projeto que resulta em experiência profissional que já parte do princípio da criação coletiva", afirma Jaqueline.

Realizado com recursos do Pró-Cultura RS FAC - Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e com apoio do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi), o 2º Ciclo de Aulas ofereceu uma formação gratuita permitindo o acesso aos conhecimentos das áreas de curadoria, produção, educativo, direitos autorais, expografia, mercado de arte, tendo como o grande diferencial a realização da exposição ao final do curso. Foram 20 vagas gratuitas, oferecidas a residentes de qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Os encontros ocorreram no período de novembro de 2022 a janeiro de 2023.

"A exposição Notas para depois de amanhã é o resultado exuberante de um processo colaborativo de formação, produção e troca de conhecimentos. Realizado em parceria com o Macrs e Ieavi, que disponibilizaram acervo e espaço expositivo para a proposta, este projeto concretiza o desejo de pensarmos as atividades de curadoria, produção e educativo como indissociáveis, buscando o diálogo e a colaboração entre todas as etapas de construção de uma exposição de artes visuais", afirma Gabriela.

Integraram a lista de ministrantes a curadora e pesquisadora em artes visuais Izis Abreu, a diretora de arte, arquiteta, pesquisadora e doutoranda em Design na FAU-USP Isabel Xavier, o artista, pesquisador e professor Felipe Caldas, a advogada atuante na área do direito de entretenimento, direito autoral e propriedade intelectual Patrícia Goulart, além de Jaqueline Beltrame e Gabriela Motta.

Notas para depois de amanhã segue em cartaz até 19 de março, de terça a domingo das 10h às 18h, no 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Além de promover cursos, o Plataforma tem uma área destinada ao compartilhamento de conteúdos online como textos críticos, outras plataformas de arte, projetos culturais e bibliografia dos cursos que promove.