Hoje é o último dia para aproveitar a promoção de cinemas a R$ 10

Esta terça-feira (14) é o último dia para aproveitar a promoção de promoção de ingressos de cinema a R$ 10,00. Neste fim de semana, a campanha atraiu mais de 2,4 milhões de pessoas às salas e complexos de todo o País, gerando um faturamento R$ 25,8 milhões. Os dados parciais são estimados pelo Filme B Box Office Brasil. Até o momento, a Semana do Cinema levou cerca de 20% a mais de público em relação ao mesmo período da edição de 2022, ocorrida em setembro.

Os espectadores, no entanto, precisam se atentar a algumas regras específicas, que variam de uma rede para outra. No Cinemark, o valor promocional vale para as salas tradicionais 2D. No GNC, as salas VIP não estão inclusas na ação. As duas exibidoras estenderam o desconto para o combo de pipoca média e dois refrigerantes de 500ml, que saem por R$ 29,00 durante o período.

O relançamento de Titanic (Disney) foi a novidade mais procurada. Na quarta posição do ranking, vendeu 285,4 mil ingressos e arrecadou R$ 3,2 milhões. Com os resultados, o público acumulado atingiu 18 milhões e ultrapassou o de Homem-Aranha - Sem volta para casa (17,8 milhões), retomando o lugar de segunda maior bilheteria da história no Brasil — atrás apenas de Vingadores - Ultimato, com 19,7 milhões.

A ação tem o objetivo de incentivar o retorno do público às salas de projeção, após o longo período de paralisação devido à pandemia da Covid-19.