Coral Ítalo-Brasileiro seleciona cantores para a temporada 2023

As audições para fazer parte do Coral Ítalo-Brasileiro do Rio Grande do Sul estão selecionando novas vozes, com experiência em coral ou solo, masculinas ou femininas. Os interessados devem fazer contato exclusivamente pelo WhatsApp (51) 99179-4434, marcando seu horário para entrevista com o diretor do Coral. A entrevista consiste em exercícios vocais supervisionados, para avaliar afinação, ritmo, volume, tessitura e musicalidade. As inscrições vão até 1 de março.