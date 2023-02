Fundação Iberê promove oficina infantil de abadá e de adereços neste fim de semana

Neste final de semana, o Programa Educativo da Fundação Iberê entra no clima de carnaval com oficinas para crianças com idades entre 8 e 14 anos. As atividades acontecem no sábado (18), das 15h às 17h, quando será realizada uma oficina de abadá; e no domingo (19), as crianças e suas famílias serão convidadas a produzir adereços – máscaras, óculos e tiaras.