Oficina de Choro comemora 20 anos de atuação e abre vagas gratuitas para novos alunos

Neste ano, completam-se 20 anos de atuação do projeto Oficina de Choro, curso que já formou mais de mil pessoas gratuitamente ao longo dessas duas décadas. Com aulas voltadas ao público de todas as idades, com experiência ou não, a Oficina de Choro está com vagas abertas para novos alunos que queiram se dedicar ao aprendizado de diferentes instrumentos musicais, como violão, cavaquinho, bandolim, pandeiro, sopros, teclas, além do canto e da composição em conjunto. O curso é oferecido de forma gratuita com aulas presenciais no Instituto Ling, em Porto Alegre.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de março pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram @oficinadechoro. Os interessados podem se matricular na disciplina de Composição Coletiva, que ocorrerá sempre nas quartas-feiras, às 14h, e também na de Prática em Conjunto, que acontecerá aos sábados, no mesmo horário. As aulas iniciam no dia 18 de março e se estendem até o dia 9 de dezembro. As vagas são limitadas, e quem se inscrever será submetido a um processo seletivo, de acordo com o nível de conhecimento musical. Para participar, é necessário ter um instrumento musical para a prática.

Em razão do aniversário da Oficina, o curso terá programação especial. A iniciativa, coordenada pelo músico Mathias Pinto com curadoria e produção da Branco Produções, oferecerá aulas especiais com professores convidados, entre eles o bandolinista e arranjador Luiz Machado, que foi coordenador da Oficina de Choro durante dez anos. Como parte das comemorações, também será lançado o projeto Alma, que disponibilizará online o acervo completo de Machado, com mais de 5 mil manuscritos de partituras de transcrições, arranjos, cifras e métodos para instrumentos de corda.