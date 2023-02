Exposição Consequências apresenta o despertar artístico no Espaço Cultural Correios

Segue aberta à visitação, até o dia 26 de fevereiro, a exposição Consequências, instalada no Espaço Cultural Correios (avenida Sete de Setembro, 1.020). A mostra apresenta diferentes visões e expressões de 24 artistas, com curadoria da artista visual, fotógrafa e paisagista Denise Giacomoni. A visitação é de terça a sábado, das 10h às 17h, com entrada franca. No Carnaval, os horários estão alterados: sábado (18) e domingo (19), das 10h às 18h; segunda (20) e terça (21), fechado; quarta-feira (22), das 13h às 18h.

Para a exposição, Denise reuniu pinturas, fotografias, esculturas e tapeçarias demonstrando que as sequências também são consequências. A mostra traz o momento de despertar dos artistas, que estavam isolados, adormecidos, com vontades sufocadas, desejos mortos; agora eles pegam os pincéis, as espátulas, as câmeras e se conectam novamente à sua arte. É um olhar de seguimento, um impulso de arte que se renova.