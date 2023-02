Programação de Carnaval domina a Cervejaria Fora da Lei a partir de quinta (16)

O clima de Carnaval vai dominar a Cervejaria Fora da Lei de quinta-feira (16) à segunda (20). Especializada em cervejas artesanais, a cervejaria terá uma programação especial para os foliões em Porto Alegre. Quem passar pelas unidades da Assis Brasil, 1.116 e Anita Garibaldi, 245 vai encontrar máscaras, serpentinas, marchinhas carnavalescas, além de shows de cantores locais. As atrações serão diárias, a partir do horário de abertura do bar, às 16h, e as reservas podem ser feitas através do WhatsApp (51) 99594-0513.

Entre os destaques está a apresentação da cantora Nalanda, na sexta-feira (17), que promete animar o público da unidade Anita, com muita MPB e Pop Rock. Além disso, durante a programação de Carnaval, a cervejaria vai oferecer 30% de desconto em todas as cervejas no happy hour, das 16h às 20h. O bar vai oferecer nove rótulos próprios, cervejas convidadas, drinks, gastronomia com opções de petiscos, pancho, hambúrguer, pizza e sobremesa.

Confira a programação completa abaixo:

Fora da Lei Assis Brasil

16/02 (quinta-feira) - Alexandre Marques, Blues, Folk e Rock;

17/02 (sexta-feira) - CarnaRock com Jonathan Murback;

18/02 (sábado) - Pop e Samba Rock com o Duo Cássio Noda e Murback;

19/02 (domingo) - Samba e Samba Rock com Pedro Chaves e Duo;

20/02 (segunda-feira) - MPB e Tropicália com Joanda Duo;

Fora da Lei Anita Garibaldi

16/02 (quinta-feira) - Blues com Oly Jr;

17/02 (sexta-feira) - MPB e Pop Rock com Nalanda;

19/02 (domingo) - MPB e Samba Rock com Fábio Zebra;

20/02 (segunda-feira) - Samba e Samba Rock com Pedro Chaves e Duo