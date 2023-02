Som pesado, mas em movimento

Nesta quarta-feira, às 21h, o Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673) recebe a banda gaúcha Pata de Elefante para apresentarem seus maiores sucessos do rock instrumental. O show integra o Projeto Happening e tem ingressos à venda através da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 40,00. Referência entre as bandas instrumentais brasileiras, Pata de Elefante é sucesso de crítica e público desde que começou em 2002. Premiada, a banda já lançou três discos e tocou nos principais festivais de rock no Brasil. Agora, toca em sua cidade natal através do Projeto Happening, idealizado pelo Fuga, que se propõe a incorporar o espontâneo, o imprevisível, através de um show solo, uma banda, um sarau e outros tantos encontros possíveis.

Cinema acessível e gratuito

O Cine Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.085) segue, até o dia 17, com a mostra Animações da Sony, trazendo reprises de alguns dos maiores sucessos da Sony Pictures Animation. Nesta semana, serão exibidos, na terça e quarta-feira, os filmes Piratas Pirados (15h) e Hotel Transivânia (17h30min) e, na quinta e sexta-feira, Hotel Transilvânia 2 (15h) e Homem-Aranha no Aranhaverso (17h30min). Na semana seguinte, de 23 de fevereiro até 1º de março, o espaço trará a Semana da Acessibilidade, com dois títulos brasileiros - Kevin (sessões às 15h) e Marte Um (17h30min) - em exibições com acessibilidade total (libras, legendagem descritiva e audiodescrição). Toda a programação é gratuita.

Pré-carnaval com brincadeiras e música