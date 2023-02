Presidente do Banco Central será entrevistado no Roda Viva

O Roda Viva, da TV Cultura, receberá no centro de seu estúdio o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O programa irá ao ar nesta segunda-feira (13), as 22h.

A participação do economista no programa acontece em meio a discussões sobre a autonomia do Banco Central e embates com o Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Na última semana, Lula criticou a Taxa Selic e afirmou que a independência do BC era uma "bobagem".

Campos Neto assumiu a presidência da instituição indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O economista, graduado pela Universidade da Califórnia e antes de assumir o cargo, atuava no Mercado Financeiro.