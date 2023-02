Mostra Tum Tum traz muita música a Caxias do Sul neste sábado (11)

Duas bandas gaúchas integram a programação da Mostra Tum Tum de Verão em fevereiro. No sábado (11), às 16h, o festival traz Samba do Feitiço e Bate & Sopra, no Parque dos Macaquinhos (Rua Dr. Montaury, s/n), em Caxias do Sul. Além das canções, está confirmada mais uma edição da já consagrada Feira Criativa. A entrada é franca.

A nona temporada da Mostra Tum Tum segue valorizando a produção cultural local. Composto por um coletivo de compositores de samba de Caxias do Sul e da região, o grupo Samba do Feitiço promove desde 2017 encontros, registros, rodas de samba, gravações e apresentações com composições próprias. E representando a cena musical instrumental independente, a porto-alegrense Bate & Sopra chega para mostrar as suas releituras e brincar com a memória afetiva dos espectadores.