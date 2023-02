Travessa Rua dos Cataventos tem folia de carnaval para todas as idades

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o Instituto Estadual de Música (IEM) e o Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), instituições da Secretaria da Cultura (Sedac), recebem neste sábado (11) a Folia na Travessa. Com foco no público infantil e de todas as idades, a animação ficará por conta da Banda Jeito de Brincar, e a festa começa às 15h, na Rua Travessa dos Cataventos da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).

O repertório da Banda Jeito de Brincar resgata marchinhas, frevos e sambas tradicionais dos carnavais de sempre, como define a cantora, compositora e produtora musical Izabel L'Aryan, que divide os vocais com Guaíra Soares e Caio Martinez. A formação se completa com Luiz Dellamora no violão, Alemão Charles no cavaquinho, Marco Farias no teclado, Mano Gomes na bateria, Jandao no pandeiro e Gerson Preto no surdo.

Além do baile, a tarde do sábado tem uma série de atrações e brincadeiras para a criançada de zero a 100 anos. As atividades recreativas incluem pintura facial, pernas de pau e bolhas de sabão. A folia vai até as 20h, toda a programação é gratuita e a Travessa dos Cataventos vai ter bancas com opções para matar a fome do público.