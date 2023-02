Burlescagens mistura humor, política e erotismo

Burlar o padrão, questionar a regra e chamar a atenção para tudo que leva a um lugar de opressão. Essa é a proposta das performances do espetáculo Burlescagens, que será apresentado às 22h desta quarta-feira no Valen Bar (rua Fabricio Pillar, 27). Dirigida por Julia Kieling, a peça convida à reflexão, ao riso, e - por que não? - à volúpia.

"Homens e mulheres com corpos diversos e livres usarão a música, a fantasia, e o strip-tease para criar um espaço onde os sentimentos e desejos estarão à flor da pele", adianta o material de divulgação do grupo, formado por Alexei Goldenberg, Dara Deon, Franco Mendes, Gabriela Oliveira, Juliana Strehlau, Patrícia de la Rocha, Tamires Mora e Thais Diedrich. Ingressos (R$ 30,00) à venda no site vamoapp.com.

Com carreira ainda jovem - tendo estreado com duas sessões dentro do Projeto Espaçonave, da Cia. Teatrofídico, no Bar Ocidente e feito uma primeira apresentação no Valen Bar, no final de 2022 - Burlescagens se originou em uma disciplina do Departamento de Artes Dramáticas (DAD) da Ufrgs. "Entramos em contato com este universo no Laboratório de Experimento Cênico, que usa linguagem de cabaré e burlesco, coordenado pelo professor Henrique Saidel", conta a atriz Juliana Strehlau.

Na época, os alunos da disciplina fizeram uma apresentação de final de semestre e chamaram o diretor da Cia. Teatrofídico, Eduardo Kraemer, para assistir. "Ele gostou e nos convidou para participar do Projeto Espaçonave. Estávamos empolgados com o resultado da experimentação e resolvemos transformar em trabalho." Além do grupo do DAD, o projeto inclui artistas de fora da Universidade.

Juliana conta que, inicialmente, o processo de criação dos primeiros números aconteceu de forma individual, com cada artista fazendo sua criação e levando os assuntos que gostaria de falar em cena - a maioria partiu dos exercícios que experimentaram na cadeira de Saidel. "A ideia é sempre trabalhar a parte cênica com humor, num misto de comédia e consciência política. É um espetáculo de variedades, que vai mudando a cada apresentação", resume a atriz, que também responde pela produção de Burlescagens. "Não se trata somente de dança, mas de um espetáculo com um lado mais teatral, que caminha para esta coisa de ter uma pauta por trás de cada performance", emenda.

Cada número leva o que o performer que está em cena considera que faz sentido para si mesmo, dentro da atmosfera burlesca, ressalta Tamires, uma das atrizes que não tem vínculo com o DAD/Ufrgs, mas que aderiu ao projeto. "Nas três apresentações que fizemos, recebemos muito o retorno do público, e esse olhar da plateia, que é instantâneo, está sendo considerado - além, é claro, do olhar da diretora, que entrou recentemente e está dando acabamento para o espetáculo, bem como incentivando o jogo com a plateia e o improviso, duas características que estão ainda mais presentes no que vai ser levado para o Valen Bar."

Segundo Tamires, o trabalho está conseguindo desconstruir referências "limitadas" do burlesco, que "em geral estão associadas a tirar a roupa e gogo boys". "A forma como a gente está lidando com o projeto nos permite ocupar vários espaços, desde bares aos teatros da cidade", pontua. "Inclusive, estamos criando um público cativo, as pessoas estão indo atrás para ver o que estamos fazendo", acrescenta Juliana.

As atrizes destacam que, apesar da maior parte da pesquisa para o processo de criação ter sido feita por meio de um compilado de textos, artigos e vídeos disponibilizados por Saidel, o grupo segue pesquisando a linguagem de outras formas. "Isso inclui conexões com pessoas que já trabalham com burlesco e que têm uma experiência maior, aquelas que abriram este caminho na cidade", valoriza Juliana. Ela contextualiza a linguagem como uma das primeiras manifestações artísticas da história da humanidade, que, junto com os bobos da corte, usavam da cena para debochar do sistema político, econômico e social em séculos passados.

"O cabaré, por sua vez, surgiu em um espaço do underground, que burla conceitos - são dois caminhos que surgiram em paralelo e se juntaram na proposta", destacam as atrizes. "Sabemos que quando se fala em burlesco, existe ainda muito preconceito (por ser uma linguagem que envolve erotismo). Considero que fazer isso em Porto Alegre, onde existe uma ala do público ainda um pouco conservadora, é um desafio, e, ao mesmo tempo, uma ação importante."

Considerando que em pleno 2023, as pessoas, e principalmente as mulheres sofrem com o padrão de corpo e beleza, Burlescagens toma os palcos para inspirar e tocar a mente e o coração do público, através do deboche. Abusando do elemento "riso", incentivado pelas performances, busca desarmar a plateia para receber pontos de vista que rompem com discursos antigos sobre corpo, sexo, política, e as relações de opressão que a sociedade compactua, sem questionar. Quem não puder comparecer nesta quarta-feira ainda tem a oportunidade de conferir o espetáculo no próximo dia 8 de março, quando o grupo leva a peça para abrir a programação de 2023 do Projeto Espaçonave, no Bar Ocidente de Porto Alegre.