Exposição apresenta resultados da residência Formigueiro nesta quinta (9)

A exposição com o resultado da residência Formigueiro pode ser conferida pelo público a partir desta quinta-feira (9), às 18h, na Galeria Sotero Cosme no MACRS na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O Formigueiro foi a principal ação do Festival Kino Beat e reuniu artistas para criarem suas artes em conjunto. A entrada para a mostra é franca, com visitação das 10h às 18h, de terça a domingo,