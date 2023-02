Oficina de capacitação audiovisual do Sesc Caxias do Sul abre duas novas turmas no próximo mês

O projeto de capacitação audiovisual do Sesc Caxias do Sul, LabMais, abre duas novas turmas no mês de março, com aulas semanais nas terças-feiras, uma à tarde, das 14h às 19h, e outra à noite, das 19h às 20h. As aulas são gratuitas, destinadas a jovens de 15 a 29 anos com renda bruta familiar mensal de até três salários mínimos. As inscrições estão abertas até o dia 6 de março e os interessados devem procurar o Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar, 2462).

Para as inscrições, é preciso apresentar RG e CPF, comprovante de residência e de renda familiar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3209-8250 ou através do WhatsApp (54) 98407-0351. Nas oficinas, serão desenvolvidos três módulos, com três meses de duração cada: Documentário, Audiovisual para Narrativas Musicais e Videopoesia. Criado em 2021, o LabMais busca dar autonomia e tornar os jovens protagonistas de sua trajetória, oferecendo infraestrutura e capacitação para oportunizar uma carreira no setor Audiovisual.