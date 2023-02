It’s Only Stones celebra obra dos Rolling Stones na Concha Acústica de Cidreira

Nesta sexta-feira (10), às 23h, a banda It’s Only Stones homenageia uma das maiores bandas de rock do mundo, The Rolling Stones, na Concha Acústica de Cidreira. A apresentação tem entrada franca e faz parte do Projeto Verão Cidreira 2023, trazendo experientes músicos para interpretar os sucessos da gigante britânica.

O grupo It’s Only Stones - Tribute Band iniciou, em 2022, uma série de shows em comemoração aos 60 anos de estrada da Rolling Stones, comemorados naquele ano. A banda surge da união de músicos que compartilham a paixão pela banda que é um dos grandes nomes do rock and roll de todos os tempos. It’s Only Stones tem na formação músicos experientes e conhecidos do público, como Marcio Petracco (guitarra, pedal steel guitar e vocais), Rica Sabadini (guitarra e vocais), Marcos Vinícius (vocais), Beto Bass (contrabaixo) e, neste show, Claudio Mattos (bateria).