Teatro do Sesc Canoas tem três peças em cartaz nesta semana

O Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340) está com a agenda cultural agitada: nesta semana, estão em cartaz três peças, que subirão ao palco na quinta (9), sexta (10) e sábado (11). Os espetáculos integram a programação do Porto Verão Alegre, com ingressos à venda a partir de R$ 20,00 em qualquer unidade do Sesc/RS ou no site do festival.