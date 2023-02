Tablado Andaluz promove aulas de dança em espaços abertos da cidade

O Tablado Andaluz vai oferecer aulas de dança de flamenco em espaços públicos da capital. As oficinas acontecem em dois lugares: no Parque da Redenção, neste sábado (11), e na Orla, ambos com horários separados para quem já dança, às 18h, e para quem nunca dançou, às 19h. As oficinas são abertas ao público e serão disponibilizados tablados individuais, sapatos e saias para os encontros.

A diretora, coreógrafa e professora Andrea Franco é quem comanda as aulas, proporcionando uma experiência tanto para quem já está inserido no universo flamenco quanto para quem tem vontade de conhecer. A história do flamenco no Brasil se confunde com a do Tablado Andaluz: com mais de 30 anos de história, foi a primeira escola de dança flamenca registrada e é berço de famosos artistas flamencos, tornando- se referência na área no país.