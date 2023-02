Maikinho Pereira apresenta Alegria Feitoria no Teatro do Sesc

O espetáculo Alegria Feitoria do humorista Maikinho Pereira sobe ao palco do Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665) nesta quinta-feira (9), às 20h. A peça faz parte da programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos à venda no site do Festival, a partir de R$ 20,00.

A obra traz a personagem Bruna, que satiriza os ex-participantes de reality shows e as situações da vida dos ex-BBBs. Com uma personalidade caótica, Bruna faz piadas sobre situações do trabalho e suas empreitadas como coach de candidatos para entrar no BBB.

Humorista, ator e Relações Públicas, Maikinho já atuou como repórter no SBT, participando de diversos quadros da emissora. Além disso, o artista é especialista em shows e palestras corporativas, já tendo passado por mais de 500 empresas pelo Brasil.