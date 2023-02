Performance 'Céu-duro' abre programação do Farol.live em fevereiro com entrada franca

Nesta quarta-feira (08), o Farol.live promove a performance inédita Céu-duro, do Coletivo Grupelho, com entrada franca a partir das 19h. A atração ocorre na Praça da Alfândega, em frente ao Farol Santander, e é uma parceria do 8o Festival Kino Beat e o Farol.live. O projeto produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções é um espaço de incentivo à criação e experimentação em diversas linguagens e tecnologias, trazendo variadas imersões artísticas que se movem no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e tudo mais que couber no imaginário de cada artista envolvido.

Como despertar a percepção para as relações interespécies que ocorrem na praça? A partir desta pergunta, o Coletivo Grupelho elabora a performance Céu-duro, desdobramento do processo artístico vivido nas três semanas da residência artística Formigueiro. A tentativa de resposta se esboça na criação de um momento performativo inspirado na relação do peso das formigas com a tensão superficial da água, característica que possibilita que as formigas transportem gotículas de água na própria mandíbula. Céu-duro refere-se à maneira com que a matéria é sentida, dada a proporção de uma formiga.

O Coletivo Grupelho trabalha com experimentações performáticas em Porto Alegre desde 2016, desenvolvendo pesquisa de corpo e sitespecific na rua com base na dança contemporânea, na performance, em explorações físicas e somáticas. O Coletivo é formado por Bruna Chiesa, Bruno da Rosa Cunha, Débora Poitevin, Janaína Ferrari e Roberta Fofonka. Entre suas obras destaca-se Tiger Balm // Experimento cênico, vencedor do Prêmio Açorianos de Dança 2019 na categoria Direção, e Ilha, de 2022, que venceu o Prêmio Açorianos de Dança na categoria Intérprete Destaque pela performance de Janaína Ferrari.