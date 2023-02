Teatro Renascença recebe Nei Lisboa para duas apresentações de verão

Nome seminal na música de Porto Alegre, Nei Lisboa sobe ao palco do Teatro Renascença (Av. Érico Verissimo, 307) nos dias 07 e 08 de fevereiro, às 20h, para a 13ª edição de Nei LisPoa - uma performance que vem para celebrar um país que renasce para seu povo e para o mundo. Ingressos, a partir de R$ 50,00, à venda pelo Sympla.

Criado em janeiro de 2010, o show Nei LisPoa tem sido um combatente explícito do fascismo, do ódio e do preconceito que se alastraram nos últimos anos, buscando com bom humor e energia resistir aos momentos mais difíceis. Em 2022, o espetáculo ocorreu em março, celebrando o aniversário de Porto Alegre, e este ano, retorna ao calendário de verão. Nei vem acompanhado por Luiz Mauro Filho no piano e teclado, Paulinho Supekovia na guitarra e Giovanni Berti na percuteria.

No repertório, boas surpresas, entre joias do baú, releituras de outros compositores e clássicos da carreira. No setlist já estão confirmadas versões de Que loucura, de Sérgio Sampaio, e When I’m sixty-four, de Paul McCartney. A escolha da canção dos Beatles não é por acaso: no dia 18 de janeiro Lisboa completou 64 anos.