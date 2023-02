Concertos de Verão iniciam no dia 12 de fevereiro em Nova Petrópolis

Os Concertos de Verão de Nova Petrópolis iniciam neste domingo (12), às 19h, e seguem em mais três datas. As apresentações acontecem na Rua Coberta da cidade (Rua Rui Barbosa, 321 - Nova Petrópolis), e a primeira a se apresentar é a Orquestra Jovem do município. A entrada para o evento é franca.

Os Concertos de Verão trazem uma grande variedade de instrumentos de sopro, de cordas e elétricos, e muitos musicistas talentosos. Os shows que seguem no mês de março acontecem no dia 10, às 19h, com a Banda Municipal de Nova Petrópolis, e no dia 12, quando a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis, fundada em 1999, vai levar sua música ao público no mesmo local e horário.