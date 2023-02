1º Festival Nós na Fita de Música Independente acontece neste domingo (12)

A primeira edição do Festival Nós na Fita de Música Independente acontece neste domingo (12), a partir das 16h, no Caos Bar (Rua João Alfredo, 701). O Festival busca oportunizar que os músicos apresentem sua arte para uma plateia e possam gravar um som profissional, além de premiar com R$ 500,00 as bandas vencedoras. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos através do e-mail [email protected] , ou pelo fone: (51) 98184-3185.

As inscritas poderão executar três faixas no dia do evento para concorrer ao prêmio, mais a gravação e mixagem de uma música no Estúdio Top. A vencedora também ganha uma sessão de fotos editadas, em alta resolução. A banda que ficar em 2º lugar vai ganhar a gravação e mixagem de uma faixa musical em estúdio, além de um brinde concedido pelo Festival.

A ideia do evento surgiu da necessidade de retomada da cena musical independente, após a pandemia. O fundador da Web Rádio Nós na Fita, Felipe Braga e Stefano Lima, do Estúdio Top, idealizaram o Festival, que terá uma coletânea que será distribuída nas plataformas de streaming da Web Rádio Nós na Fita.