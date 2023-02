Sarau Bukowski volta ao Teatro de Arena neste fim de semana

O famoso escritor norte-americano Charles Bukowski sobe ao palco do Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835) através de encenações de seus poemas. Nesta sexta-feira (11) e sábado (12), às 20h, será realizado o Sarau Bukowski, que teatraliza trechos selecionados da obra do escritor. Integrando a programação do Porto Verão Alegre, o espetáculo tem ingressos a partir de R$ 20,00 no site do Festival.

O espetáculo reúne teatro e literatura e conta um pouco da conturbada biografia do famoso escritor norte-americano. Com roteiro, direção e interpretação do ator e diretor Roberto Oliveira, o Sarau Bukowski tem a participação da atriz Cris Eifler interpretando diversos personagens femininos que contracenam com o escritor, com destaque para a Dona Morte, personagem sensual que vem buscá-lo ao final do espetáculo.