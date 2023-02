Porto Alegre é cenário nas gravações de novo filme de Paulo Nascimento

Porto Alegre foi escolhida para ser o cenário de Chama a Bebel, novo filme do diretor e cineasta gaúcho Paulo Nascimento. O filme, que conta com apoio da Porto Alegre Film Commission e de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual Porto Alegre, conta com mais de 60 profissionais, incluindo equipe técnica e elenco. Entre os locais escolhidos estão a Escola Ernesto Dornelles, Laboratório da Feevale, uma casa na Vila Conceição, Lanchonete Seu Juca em Guaíba e o Canil Marcelo Pets em Viamão.

“Estamos muito honrados em ver mais uma obra se concretizar em Porto Alegre. A Film Commission está à disposição para apoiar e auxiliar produções audiovisuais”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone.

As gravações do longa estrelado por Giulia Benite (atriz de Turma da Mônica: Lições) iniciaram-se em 21 de janeiro e o último dia de filmagens será na quarta-feira (8). A produção avança em ritmo acelerado, com oito páginas de roteiro sendo gravadas por dia. O filme é produzido pela Accorde Filmes, com distribuição da Paris Filmes e tem previsão de estreia nos cinemas para esse ano.

O diretor Paulo Nascimento, responsável por títulos como “Em teu Nome”, “A Superfície da Sombra” e “A Oeste do Fim do Mundo”, afirma que mesmo transitando entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, se sente em casa gravando em Porto Alegre. “É super tranquilo com o apoio da Film Commission e de empresas que estão cedendo os equipamentos, então tem coisas aqui na Capital que a gente não consegue em São Paulo ou em outro lugar do país. Ainda mais com um filme que é de um edital do estado. As pessoas que estão trabalhando aqui, estão pelo projeto mesmo”, afirmou.

A diretora de produção Mônica Catalane ressalta a importância de contar com a Film Commission desde o início da produção. “Conseguimos algumas taxas de apoio, ajuda com a EPTC, com os órgãos da Brigada Militar, Guarda Municipal. A Film Commission nos dá esse suporte. É importante para um filme como o nosso, de baixo orçamento, a ajuda nas locações, e indicações de locais já cadastrados. Isso agiliza muito nosso processo”.

Mais informações sobre o longa estão sendo divulgadas no instagram @chamaabebel.