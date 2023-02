Humorista Diogo Becker faz show no Quentin’s Bar

O humorista Diogo Becker desembarca em Porto Alegre para uma noite de muito humor no Quentins Bar (rua Gen. Lima e Silva, 918) nesta sexta-feira (10), às 21h. O show De Férias com Paula Ayala traz os perrengues que Diogo passou na TV, férias frustradas e divertidas, “dates” e situações do cotidiano com um único objetivo: fazer o público se divertir. Os ingressos estão disponíveis no site do Pensa no Evento, por valores a partir de R$ 50,00.