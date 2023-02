Inscrições para Festival Internacional de Dança de Porto Alegre abrem hoje

site A terceira edição do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre (FIDPOA) já está com data marcada: de 6 a 11 de junho, Porto Alegre se torna a vitrine mundial da dança. Os talentos latinos se apresentarão para o mundo no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), onde grandes nomes do ballet mundial estarão para conhecer os talentos latinos. As inscrições para a mostra competitiva abrem nesta segunda-feira (6) e estarão disponíveis até o dia 30 de abril nodo Festival.

Nas edições anteriores, realizadas em 2018 e 2019, o FIDPOA recebeu mais de 3 mil participantes de todo o Brasil e de países vizinhos. Os jurados e convidados representaram 12 países, entre eles nomes como a ícone da dança Cynthia Harvey (Nova York), Stanislav Belyaevsky (São Petesburgo), Ghislain de Compreignac (Paris), e Robert Garland, diretor artístico do Dance Theatre of Harlem (NY). Ao todo, foram distribuídas mais de 260 bolsas internacionais e 70 bolsas nacionais, com premiações de cerca de US$ 150 mil em bolsas de estudo e prêmios especiais.

A Mostra Competitiva do Festival está aberta para bailarinos e estudantes de dança de todas as nacionalidades de 10 a 25 anos. A premiação vai revelar os melhores em quatro estilos: Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Neoclássico e Danças Livres (que podem incluir modalidades como Jazz, Street Dance, Dança de Salão, entre outras). Para crianças de 6 a 10 anos, haverá um momento especial, a Maratona Kids.

As categorias estão divididas em variação masculina ou feminina, duo, trio, Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Conjunto. Estão distribuídas ainda por critério de idade: júnior (de 10 a 12 anos), juvenil (de 13 a 15), adulto (de 16 a 18) e avançado (de 19 a 25). Na modalidade de Danças Livres, podem se inscrever apenas conjuntos, com quatro a 20 participantes, e idades entre 10 e 35 anos.

A seleção da Mostra Competitiva FIDPOA será realizada por vídeo a ser enviado, juntamente com os dados da inscrição, pelo link: www.festivalonline.com.br. Os vídeos devem ser encaminhados por link público do Youtube. A seleção será feita por uma banca avaliadora que vai levar em conta critérios como artisticidade e técnica, adequação da escolha de repertório e desenvolvimento coreográfico. Os resultados gerais, com os nomes dos selecionados, serão revelados no dia 2 de maio. Os selecionados apresentarão suas coreografias para jurados internacionais.