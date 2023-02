Tom Jobim é celebrado em show do Expresso 25

O grupo Expresso 25 traz seu projeto Suíte Tom Jobim para o palco do Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250) nesta quarta (8) e quinta-feira (9), às 20h. Tocando os clássicos do grande ícone da música brasileira, os show integram a programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos à venda no site do projeto, a partir de R$ 20,00.

Com direção artística, regência, arranjos e o piano do maestro Pablo Trindade-Roballo, o repertório conta com 15 canções de Tom Jobim, além de quatro peças instrumentais, com uma roupagem especial para as 38 vozes do grupo. A seleção de repertório traz músicas que têm dialogado mais forte com o maestro uruguaio desde que ele chegou ao Brasil, entre elas, estão os clássicos Desafinado, Insensatez, Águas de Março, Wave, Corcovado e Chega de Saudade.