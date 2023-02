Espetáculo A Válvula estreia no Bar do Nito nesta terça-feira (7)

O espetáculo A Válvula estreia no Bar do Nito (Av. Coronel Lucas de Oliveira, 105) nesta terça-feira (7) e abre pequena temporada de apresentações até domingo (12), sempre às 20h. A peça integra a programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos à venda no site do Festival, a partir de R$ 20,00.