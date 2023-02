'Castelo Rá-Tim-Bum': Reencontro é anunciado, mas ator fica de fora

Agência Estado

Castelo Rá-Tim-Bum: Reencontro, um especial que contará com parte do elenco original do programa que marcou a infância de diversos brasileiros nos anos 1990, foi anunciado para o próximo dia 25 de fevereiro. A novidade foi revelada em um vídeo modernizando a clássica abertura do programa, encerrado com Cássio Scapin, o eterno Nino, dizendo "Aqui tem Cultura!", em referência à emissora.