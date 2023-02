Inscrições para oficinas da Escola de Teatro Popular começam nesta quarta (1)

As inscrições para as oficinas teatrais da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo começam nesta quarta-feira (1), de forma gratuita. As oficinas vão oferecer aulas de teatro de rua e jogos lúdicos para crianças, além de iniciação teatral e formação de grupos culturais. As aulas iniciam dia 7 de março e os interessados devem se inscrever pelo telefone 3028 1358 ou pelo e-mail [email protected]

Os locais que vão sediar as oficinas de Iniciação Teatral estão nos bairros Humaitá, Restinga e Bom Jesus são centros culturais que fomentam diferentes atividades para as suas comunidades. São eles: o Grêmio Esportivo Ferrinho/Ponto de Cultura (Rua Dona Teodora 1250), a Associação Renascer da Esperança (Rua Macedônia,199) e o Centro de Educação Ambiental/Reciclagem (Rua Joaquim Porto Vilanova, 143).

Já para o Teatro de Rua, haverá oficina específica de terças a sextas, das 19h às 22h, e as aulas acontecem no bairro São Geraldo, no espaço da Terreira da Tribo (Rua Santos Dumont 1186), sede do grupo teatral Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.