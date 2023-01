Teatro do CIEE recebe show de comédia Em pé na Rede

O espetáculo Em pé na Rede, dos comediantes Rominho Braga, Osmar Campbell e Victor Camejo, sobe ao palco do Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II) nesta quarta-feira (1), às 21h. O show integra a programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos à venda no site do Festival por valores a partir de R$20,00.