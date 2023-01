Flores da Cunha terá feira de expositores e shows de blues em três dias de evento

Flores da Cunha receberá a primeira edição do MDBFair – Red Rooster Edition nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque da Vindima. Com mais de 30 atrações artísticas e uma feira, os portões do Parque abrirão em horários específicos a cada dia, sendo na sexta-feira (dia 3) às 18h, no sábado (dia 4) às 15h e domingo (dia 5) às 11h.

O evento é uma ramificação diferenciada do já tradicional MDBF (Mississippi Delta Blues Festival), o maior festival de Blues da América Latina, que possui 13 edições realizadas em Caxias do Sul, além de Gramado e Rio de Janeiro. Seguindo o modelo dos festivais de blues americanos, a feira pretende envolver a comunidade e acolher, além do público noturno, também crianças, famílias e pessoas de todas as idades.

Na ocasião, será possível apreciar o trabalho de 28 expositores, que disponibilizarão produtos e serviços dos mais variados segmentos, artesanato, música, moda sustentável, brechó, gastronomia, estamparia, sebo de livros, decoração, bijuterias e semijoias, entre outros. O objetivo é fortalecer fornecedores e artistas da região.

Serão mais de 30 atrações musicais divididas em quatro palcos: Deck Nostalgia Stage, Flowers Blues Stage, Malibu Blues Stage e Red Rooster. As bandas foram selecionadas priorizando artistas locais do cenário do Blues do Sul do país, contando com alguns nomes nacionais. Uma novidade inclusiva é que, durante o sábado, os palcos Red Rooster e Flowers Blues Stage terão intérpretes de libras atuando durante os shows.

Os ingressos para a 1ª edição do MDBFair então à venda no site oficial do evento. O valor é de R$ 20,00 por dia de evento ou R$ 40,00 o passaporte. Meia-entrada é garantida para estudantes e idosos, além da entrada ser gratuita para crianças até 12 anos. Também haverá bilheteria nos dias dos eventos. Ainda, o estacionamento será gratuito e a acessibilidade para PCD será disponibilizada.