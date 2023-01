Slam das Minas promove intervenção poética no Campus Central da Ufrgs

Para marcar o início de suas atividades em 2023, o coletivo Slam das Minas promoverá nesta terça-feira (31) uma intervenção poética em conjunto com a Faculdade de Educação (Faced) da Ufrgs. Com início a partir das 19h30min, o evento será realizado no pátio em frente à Faced, no Campus Centro da Universidade (Av. Paulo Gama, 110).

De acordo com a slammaster Lella Alves, integrante do Slam das Minas, um dos objetivos do coletivo é tornar a poesia mais acessível. "Entendemos a importância dessas instituições e que o coletivo também possa estar ocupando esses espaços", comenta sobre a importância da realização de slams dentro de universidades e escolas da rede pública.

Pioneiro no Rio Grande do Sul, o coletivo Slam das Minas surgiu em 2016 com o objetivo de difundir a cultura das batalhas de versos e da poesia falada. Formado exclusivamente por mulheres, o Slam das Minas também se propõe a ser um espaço de escuta e acolhimento para que mulheres possam expressar livremente suas vivências.

As batalhas de Slam são competições entre grupos de Slam que escrevem poesias de autoria própria e recitam em espaços públicos, como praças, trens, ônibus, eventos culturais, escolas e universidades, entre outros. Em uma roda, esses versos são declarados com o objetivo de tratar de movimentos e experiências coletivas, que envolvem questões raciais, de gênero, sexuais, territoriais, políticas e tantas outras. No fim da competição poética, os versos são avaliados.