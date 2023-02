Cine Farol segue com mostra Animações da Sony em fevereiro

Sucesso de público e procura, a mostra de Animações da Sony é prorrogada no Cine Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028). Em cartaz desde o início de janeiro, as exibições ganharam novas datas e seguem em cartaz até o dia 17 de fevereiro. Ao total, dez filmes serão apresentados ao longo dos próximos dias, sempre às 15h e às 17h30min, com entrada gratuita.

Além disso, a sala de cinema do museu também se prepara para receber a Semana da Acessibilidade, que transmitirá dois títulos brasileiros com libras, legendagem descritiva e audiodescrição, que acontecerá a partir do dia 23 de fevereiro.

Confira abaixo a programação completa da mostra de Animações da Sony:

02/02

15h - A Casa Monstro

17h30min - O Bicho Vai Pegar

03/02

15h - A Casa Monstro

17h30min - O Bicho Vai Pegar

04/02

15h - A Casa Monstro

17h30min - O Bicho Vai Pegar

05/02

15h - Tá Dando Onda

17h30min - Tá Chovendo Hambúrguer

07/02

15h - Tá Dando Onda

17h30min - Tá Chovendo Hambúrguer

08/02

15h - Tá Dando Onda

17h30min - Tá Chovendo Hambúrguer

09/02

15h - Os Smurfs

17h30min - Operação Presente

10/02

15h - Os Smurfs

17h30min - Operação Presente

11/02

15h - Os Smurfs

17h30min - Operação Presente

12/02

15h - Piratas Pirados!

17h30min - Hotel Transilvânia

14/02

15h - Piratas Pirados!

17h30min - Hotel Transilvânia

15/02

15h - Piratas Pirados!

17h30min - Hotel Transilvânia

16/02

15h - Hotel Transilvânia 2

17h30min - Homem-Aranha no Aranhaverso

17/02

15h - Hotel Transilvânia 2

17h30min - Homem-Aranha no Aranhaverso