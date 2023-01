Audições do Curso de Formação de Atores 2023 da Escola Casa de Teatro tem novas datas

A Escola Casa de Teatro realiza novas inscrições para o Curso Técnico/Profissionalizante de Formação de Atores. As audições acontecem novamente nos dias 7 e 8 de fevereiro, de forma presencial. O agendamento para as audições pode ser feito pelo e-mail [email protected] , WhatsApp (51) 9 9915 2459 ou fone (51) 4066 8744. As aulas acontecem de março a dezembro de 2023.

O Curso de Formação de Atores da Casa de Teatro de Porto Alegre existe desde 2011 e é um curso Técnico/Profissionalizante ministrado por professores altamente qualificados e artistas conceituados no meio teatral. Oferece Registro Profissional (DRT) aos alunos formados, sendo reconhecido pelo Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões (SATED-RS) com o Selo Verde da instituição. Ele instrumentaliza a formação de artistas profissionais e com qualificação técnica, preparando para os diversos campos da arte cênica.