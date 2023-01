Espetáculo 2068 entra em cartaz no CHC Santa Casa

Nesta terça (31) e quarta-feira (1), sobe aos palcos do Centro Histórico-Cultural Santa Casa o espetáculo 2068, do Grupo Máscara EnCena. Integrando a programação do Porto Verão Alegre, a peça acontece às 20h e se passa em um futuro distópico e retrata a resiliência humana através da manipulação de bonecos e do uso de máscaras. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e estão à venda no site do Festival.