Scorpions anuncia show em Porto Alegre, no Gigantinho, em abril

A banda alemã Scorpions confirmou que estará em Porto Alegre para show no dia 25 de abril, às 21h, no Ginásio Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891). Integrando a Rock Believer Tour, o espetáculo já tem ingressos à venda no site da uhuu.com a partir de R$ 135,00.

De volta aos palcos da capital, o quinteto comemora 58 anos de carreira. Um dos maiores representantes do hard rock mundial, Scorpions trará aos gaúchos clássicos como The Zoo, Rock You Like a Hurricane, Blackout, Big City Nights, Still Loving You, Wind of Change, Coast to Coast, entre outros.

Integrado por Rudolf Schenker (guitarra), Klaus Meine (vocal), Matthias Jabs (guitarra), Pawe Mciwoda (baixo) e Mikkey Dee (bateria), o grupo é uma das atrações estrangeiras que mais fez shows no Brasil, colecionando mais de 50 performances em praticamente todos os estados brasileiros.