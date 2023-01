Série inédita apresenta designers especializados em madeira

Estreia no canal Curta!, nesta terça-feira (31), às 23h, a série Alma em Madeira. Dirigida por Bárbara Heckler, a obra acompanha a rotina de trabalho de designers brasileiros especializados em obras em madeira. Em cada um dos oito episódios, um artista de reconhecimento mundial é entrevistado.

O primeiro episódio conta a história de Paulo Alves, discípulo da arquiteta Lina Bo Bardi. O episódio apresenta sua marcenaria, sua loja e sua casa, além das referências do designer, que carrega consigo as lembranças do menino que subia árvores no interior do estado.

Os outros oito artistas entrevistados pela série são Morito Ebine, Fernando Mendes, Fernanda Barreto, Ricardo Graham, Julia Krantz, Claudia Moreira Salles e Hugo França. Cada um deles traz uma história de vida diferente relacionada ao desenvolvimento da técnica do uso da madeira na arte e no design.

Os horários alternativos para a exibição do episódio, de 26 minutos de duração, serão nos dias 1 de fevereiro, quarta-feira, às 03h e às 17h; 2 de fevereiro, quinta-feira, às 11h; 4 de fevereiro, sábado, às 20h30min; e 5 de fevereiro, domingo, às 10h30min.