Documentário 5 Casas ganha sessão especial em Caxias do Sul

Vencedor de diversos prêmios, o documentário 5 Casas ganha uma sessão especial em Caxias do Sul nesta quarta-feira (1), às 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (Rua Luiz Antunes, 312). Em seu primeiro longa, o diretor e artista visual gaúcho Bruno Gularte Barreto faz uma viagem ao seu passado no interior do Estado encontrando histórias de vida, tendo a sua própria como fio condutor. A sessão é gratuita.

Em Dom Pedrito, que, assim como o nome, é uma pequena cidade do interior do RS, há cinco casas e cinco histórias, que se confundem em uma mesma. As narrativas distintas dessas pessoas anônimas pintam um retrato de um país marcado por apagamentos e desigualdade. Diretor e narrador do filme, Bruno perdeu a mãe e o pai na infância para o câncer, doença que assola a cidade devido ao uso desenfreado de agrotóxicos na região. Agora, vinte anos depois, Bruno revisita a cidade natal e as suas memórias, e vai além para trazer à tona questões urgentes e emblemáticas do Brasil contemporâneo.