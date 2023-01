Inscrições para o Fantaspoa encerram nesta terça (31)

As inscrições para o Fantaspoa, o maior festival de cinema fantástico da América Latina, ficam abertas até esta terça-feira (31). Interessados devem inscrever seus filmes através da plataforma Filmfreeway . A décima nona edição do festival acontece entre os dias 13 e 30 de abril deste ano, trazendo o melhor da produção fílmica de cinema fantástico produzida nos últimos anos no mundo.

Desde 2005, o Fantaspoa traz à capital o melhor do cinema de gênero fantástico, promovendo debates e atividades de formação. Nesta edição, o festival contará em seu circuito exibidor com as salas Eduardo Hirtz e Redenção – Cinema Universitário, a Cinemateca Capitólio e o Instituto Ling.

As tradicionais sessões musicadas terão destaque neste ano: o Instituto Ling sediará oito exibições nos próximos três meses. Abrindo as atividades nos dias 23 e 24 de fevereiro, dentro de uma programação que antecede o festival, a banda Quarto Sensorial e o produtor musical Fu_k The Zeitgeist executarão ao vivo uma trilha sonora criada exclusivamente para acompanhar a projeção do clássico Frankenstein, de James Whale. O projeto contará, ainda, com apresentações de Viridiana (em março); Germán Suane e o duo Carlos Ferreira e Diego Poloni (em abril).