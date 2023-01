CHC Santa Casa recebe espetáculo sobre a cultura queer

O espetáculo PS: A Gaiola das Loucas sobe aos palcos do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) nesta sexta-feira (27), às 20h. Integrando a programação do Porto Verão Alegre, a peça terá mais duas apresentações, no sábado (28) e domingo (29), sempre no mesmo horário. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no site do Festival.