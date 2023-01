Palestra conta a história dos famosos Tapetes Orientais na praia de Atlântida

A palestra Tapetes Orientais – História e Curiosidades, ministrada por Nicholas Bublitz, acontece na Grande Exposição de Tapetes Orientais que está em cartaz no Jardim Secreto (Av. Parque Central, 305 -Atlântida). O evento acontece neste sábado (28), às 18h30min, e tem entrada franca.

A exposição de Tapetes Orientais promovida pela Galeria Bublitz fica em cartaz até o dia 5 de fevereiro e pode ser visitada diariamente, das 14h às 22h, com entrada franca. A beleza da tapeçaria oriental e sua importância histórica podem ser conferidas pelo público em mais de 200 exemplares de diferentes origens. E na palestra, Nicholas conta um capítulo dessa história que une cultura e tradição, com destaque para o mercado da arte e as origens e as curiosidades sobre os tapetes orientais.

A principal feira mundial do setor, a Domotex Hannover, ocorre em janeiro no Irã, mas atualmente o acesso a eles é difícil, em função dos embargos ao país, o que reforça a importância da programação no Litoral gaúcho.