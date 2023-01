Canadenses da Belvedere fazem show no Opinião nesta quarta-feira

A canadense Belvedere desembarca em Porto Alegre para show da Latin America Tour 2023. O espetáculo acontece nesta quarta-feira (1), às 21h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos, em terceiro lote, estão à venda por valores a partir de R$ 105,00, na plataforma Sympla

Com mais de 25 anos de carreira, Belvedere é uma das mais aclamadas bandas de punk rock e hardcore, ganhando reconhecimento por seu som que carrega qualidade melódica expoente. O grupo lançou seu sexto álbum de estúdio, Hindsight Is The Sixth Sense, em 2021, que mistura o novo e o antigo. Na apresentação da capital, a banda vai tocar as músicas do novo disco e, também, os clássicos que ainda fazem sucesso entre os fãs do estilo.